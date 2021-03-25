Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 3.9 млн

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 марта, уменьшилось на 97 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 684 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 727 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 781 тыс., пересмотрено с 770 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 13 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 736 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 марта, сократилось на 264 тыс. и составило 3.87 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 137.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 4.121 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 марта, увеличилось на 733.9 тыс. и составило 18.95 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.01 млн человек.