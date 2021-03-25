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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2021 г.ВВП США в IV квартале 2020 года вырос на 4.3%
сегодня 15:34

ВВП США в IV квартале 2020 года вырос на 4.3%

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2020 года вырос на 4.3% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом выражении.

Ранее сообщалось о росте ВВП в IV квартале на 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

По итогам 2020 года ВВП США сократился на 3.5%, что превысило темпы падения в кризисном 2008 году, когда экономика США сжалась на 2.5%. В 2019 году ВВП США вырос на 2.2%.

Согласно текущему прогнозу ФРС, в 2021 году ВВП США расширится на 6.5%.

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