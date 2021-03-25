Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 марта

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за февраль;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за апрель;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за март;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за IV квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, финал;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.