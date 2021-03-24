Курс доллара 76.1535   Курс евро 90.0515  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.9 млн барр.

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 19 марта, вырос на 1.9 млн барр. и составил 502.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.2 млн барр. и составили 232.3 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 3.8 млн барр. и составили 141.6 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 637.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.9 млн барр. и составили 46.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2.93 млн барр., запасы бензина снизились на 3.73 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.25 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.28 млн барр.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 марта
вчера
18:11
ЦБ пояснил, почему не было конкурса по выбору городов для изображения на новых банкнотах
вчера
17:53
ФАС РФ поручила усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты в регионах
вчера
17:37
Добыча нефти в США за неделю по 19 марта выросла до 11 млн баррелей в сутки
вчера
17:36
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.9 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:19
РФ и Африка могут нарастить сотрудничество минимум на 90% - глава Africa Energy Group
вчера
17:16
Главконтроль: на сегодняшний день в Москве всем обеспечен доступ к корпоративным закупкам
вчера
17:01
Минэкономики Белоруссии ожидает рост ВВП в январе-марте на 0,3-0,5% - министр
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»