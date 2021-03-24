Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.9 млн барр.

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 19 марта, вырос на 1.9 млн барр. и составил 502.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.2 млн барр. и составили 232.3 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 3.8 млн барр. и составили 141.6 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 637.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.9 млн барр. и составили 46.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2.93 млн барр., запасы бензина снизились на 3.73 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.25 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.28 млн барр.