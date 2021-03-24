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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2021 г.Индекс Manufacturing PMI США в марте оказался х...
сегодня 16:48

Индекс Manufacturing PMI США в марте оказался хуже прогноза

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в марте вырос, составив 59.0 пунктов против 58.6 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США более быстрыми темпами, чем в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 59.6.

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