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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2021 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале сократился на 1.1%

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.7%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 3.4%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале снизился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.6%.

В январе показатель вырос на 1.3%.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 0.4% в январе (пересмотрено с +0.5%).

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