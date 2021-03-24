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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2021 г.Индексы PMI еврозоны выросли
сегодня 12:06

Индексы PMI еврозоны выросли

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в марте увеличился до 62.4% по сравнению с 57.9% в феврале (пересмотрено с 57.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в марте вырос до 48.8% против 45.7% месяцем ранее (пересмотрено с 44.7%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 46.1%.

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