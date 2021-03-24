Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 0.4%

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в феврале вырос на 0.4% в годовом выражении после роста на 0.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.8%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в феврале в годовом выражении вырос на 0.9% после повышения на 1.4% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.4%.