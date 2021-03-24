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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2021 г.Индекс цен производителей Великобритании в февр...
сегодня 11:43

Индекс цен производителей Великобритании в феврале на входе увеличился на 0.6% и на выходе увеличился аналогично на 0.6%

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в феврале увеличился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1% в январе (пересмотрено с 0.7%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в феврале увеличился на 0.6% после роста на 0.8% в январе (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

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