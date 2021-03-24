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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2021 г.Индексы PMI Франции в марте увеличились
сегодня 11:35

Индексы PMI Франции в марте увеличились

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в марте увеличился до 58.8% против 56.1% в январе (пересмотрено с 55.0). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 56.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в марте вырос до 47.8% против 45.6% месяцем ранее (пересмотрено с 43.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 45.5%.

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