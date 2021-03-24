Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 марта

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за февраль;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за март, предварительно;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за февраль;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за февраль;

10:00 мск: ПИндекс цен производителей Великобритании на выходе за февраль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за февраль;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, предварительно;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, предварительно;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за февраль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за февраль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за март.