Продажи новых домов в США в феврале сократились на 18.2% (расширенное сообщение)

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в феврале сократились на 18.2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 775 тыс. домов в годовом исчислении.

В январе продажи новых домов составили 948 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 923 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в феврале число проданных новых домов составит 872 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с февралём 2020 года продажи новых домов выросли на 8.2%.

В целом, в прошлом месяце было продано 64 тыс. новых домов против 73 тыс. в январе и 62 тыс. в декабре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (21 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 19 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (9 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 349.4 тыс. долл против 353.2 тыс. в январе и 356.6 тыс. в декабре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 416.0 тыс. долл против 410.4 тыс. в январе и 394.0 тыс. в декабре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец февраля составили 312 тыс. единиц против 304 тыс. в январе и 299 тыс. в декабре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 4.8 месяца против 3.8 в январе и 3.9 в декабре.