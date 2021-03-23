По итогам 2020 года дефицит платёжного баланса США расширился почти на 35%

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2020 года увеличился на 4.2% до 188.5 млрд долл в сравнении с дефицитом в 180.9 млрд долл в III квартале (пересмотрено с (-178.5) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с октября по декабрь 2020 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 189.0 млрд долл.

В IV квартале дефицит платёжного баланса США составил 3.5% ВВП в сравнении с 3.4% в III квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

По итогам 2020 года отрицательное сальдо платежного баланса США расширилось на 167.0 млрд долл (+34.8%) и составило 647.2 долларов, достигнув 3.1% ВВП в сравнении с 2.2% в 2019 году.