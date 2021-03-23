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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 марта

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за январь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за январь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за март;

14:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Платёжный баланс США за IV квартал;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за март;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за февраль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за март.

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