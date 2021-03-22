Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 марта

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за февраль;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за январь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за январь;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за март;
14:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Платёжный баланс США за IV квартал;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за март;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за февраль;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за март.