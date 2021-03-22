Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале сократились на 6.6% (расширенное сообщение)

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в феврале сократились на 6.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.22 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали февральские продажи на уровне 6.55 млн домов.

Значение января пересмотрено до 6.66 млн с 6.69 млн домов.

По сравнению с февралём 2020 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 9.1%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в феврале составила 313.0 тыс. долл, повысившись на 15.8% в годовом исчислении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу февраля, составили 1.03 млн доступных покупателям домов, не изменившись по сравнению с январём и снизившись на 29.5% по сравнению с февралём 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.0 месяцев для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 1.9 (исторический минимум) в январе и 3.1 в феврале 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в феврале в среднем составил 20 дней (исторический минимум) в сравнении с 21 в январе и 36 годом ранее. При этом 74% проданных в феврале 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.