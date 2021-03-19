Банк России поднял ключевую ставку на 25 б.п. и допустил возможность дальнейшего её повышения

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

По данным агентства Reuters, большинство аналитиков ожидало сохранения ставки на прежнем уровне 4.25%, однако часть экспертов прогнозировала её повышение на 25-50 б.п.

В сопроводительном заявлении ЦБ говорится, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Регулятор предупредил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. При принятии решений по ставке Банк России будет учитывать динамику инфляции и инфляционных ожиданий, внешние и внутренние риски, реакцию на них финансовых рынков, а также влияние на денежно-кредитные условия решений о прекращении действия антикризисных мер - льготных программ кредитования и регуляторных послаблений.

По оценке ЦБ, в феврале темпы роста потребительских цен составили 5.7% (на 15 марта: 5.8%) против 5.2% в январе, что оказалось выше прогноза. Банк России полагает, что ускорение инфляции произошло вследствие "устойчивого характера восстановления внутреннего спроса" в условиях сохраняющихся ограничений на зарубежные поездки, что позволяет домохозяйствам перераспределять средства на потребление товаров и услуг внутри страны.

Дополнительное влияние на рост цен оказывают факторы со стороны предложения, в частности, временные затруднения в производственных и логистических цепочках, что сдерживает наращивание выпуска ряда товаров. По мнению ЦБ, действие проинфляционных факторов может оказаться более продолжительным и выраженным в условиях опережающего роста потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска. Вместе с тем открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг и ослабить ограничения со стороны предложения на рынке труда через приток иностранной рабочей силы.

ЦБ также отметил, что на среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика и решения правительства об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.

Краткосрочные проинфляционные риски связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий. По мнению ЦБ, на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления мировой экономики в развитых странах возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России достигнет своего максимума в марте и далее будет снижаться. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к целевому показателю вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

В своем заявлении регулятор отметил, что денежно-кредитные условия с момента предыдущего заседания Совета директоров ЦБ существенно не изменились, оставаясь мягкими. Ставки по депозитам и кредитам оставались преимущественно на прежнем уровне на фоне быстрого роста рынка кредитования, поддержанного реализацией льготных правительственных программ. Доходности краткосрочных ОФЗ выросли на ожиданиях возвращения Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике, в то время как рост доходностей среднесрочных и долгосрочных ОФЗ во многом связан с повышением процентных ставок на глобальных финансовых рынках.

ЦБ заявил, что восстановление экономической активности в России происходит быстрее, чем ожидалось ранее, всё большее количество предприятий сообщают о возвращении производства на допандемические уровни, в то время как потребительские настроения продолжают улучшаться. Регулятор ожидает ускорения роста спроса на российский экспорт в условиях улучшения перспектив восстановления мировой экономики, поддержанной бюджетными стимулами в отдельных странах. ЦБ также отметил значительное влияние на перспективы экономики темпов вакцинации в России и в мире, эффективности вакцин против новых штаммов вируса.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года. Время публикации пресс-релиза - 13:30 по московскому времени.