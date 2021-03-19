Опровержение статьи "РСП Михалкова отсудил 70 млн руб у крупного IT-импортера "Ресурс-медиа"" (источник - РИА "Новости")

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Опровержение. 17.02.2021 в 10:57 на сайте mfd.ru по ссылке https://mfd.ru/news/view/?id=2410180 была опубликована статья "РСП Михалкова отсудил 70 млн руб у крупного IT-импортера "Ресурс-медиа" (источник - РИА "Новости"), где сообщалось, что Арбитражный суд Московской области по иску Российского союза правообладателей (РСП) взыскал около 70 миллионов рублей с компании "Ресурс-медиа", а также о том, что этот же арбитражный суд в декабре утвердил мировые соглашения еще по двум искам РСП к компании – на суммы более 69 миллионов и 18 миллионов рублей. При этом было указано, что, по данным ЕГРЮЛ, участниками ООО "Ресурс-медиа" на паритетных началах являются Арсен Магомедов и Игорь Калинин, компания работает с 1992 года.

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности в части того, что около 70 миллионов рублей было взыскано с той же компании, с которой ранее было заключено два мировых соглашения. В действительности около 70 миллионов рублей было взыскано с компании ООО "Ресурс-медиа" (141407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ХИМКИ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ВЛАДЕНИЕ 3-А, ЭТ/ПОМ/КОМ ПОДВАЛ/2/28, ОГРН: 1185029002135), а мировые соглашения заключены с иными организациями, не имеющими никакого отношения к указанной. А именно, мировые соглашения заключены с ООО "Ресурс-медиа" (143405, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, ТУПИК ИЛЬИНСКИЙ, ДОМ 9, ОФИС 113, ОГРН: 1087746691647) и ООО "Компания Ресурс-медиа" (143405, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, ТУПИК ИЛЬИНСКИЙ, ДОМ 9, ОФИС 241, ОГРН: 1087746653873).