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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за февраль;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за март;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за февраль;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за февраль;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за январь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за январь;

16:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.

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