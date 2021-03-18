Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за февраль;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за март;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за февраль;
03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за февраль;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за январь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за январь;
16:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.