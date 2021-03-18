Курс доллара 73.6582   Курс евро 88.1173  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2021 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:07

Индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос на 0.2%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 марта
вчера
17:53
Нефть дешевеет почти на 4%, до минимумов с начала марта
вчера
17:40
Объем активов банков РФ вырос в январе на 0,7% - исследование
вчера
17:17
Проект "Новатэка" в мурманской Белокаменке изменит энергобаланс в мире – глава Минвостока
вчера
17:07
Индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос на 0.2%
вчера
16:56
Хуснуллин: быстрым интернетом до 2022 г планируется обеспечить 100% населения Севастополя
вчера
16:35
Суд отклонил кассацию "Мосгортранса" на взыскание 924 млн руб в пользу компании Дерипаски
вчера
16:23
Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне Нестеренко
вчера
16:08
Министр туризма Кубы призвал к возобновлению полетов "Аэрофлота" на Кубу
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»