Глава ФРС Джером Пауэлл не спешит с прогнозами о сворачивании QE (ПОВТОР)

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 17 марта, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что не хочет спешить с прогнозами о сворачивании программы количественного смягчения (QE), учитывая "значительную неопределённость" будущей траектории экономики США.

По словам Пауэлла, некоторых "самых худших" экономических последствий пандемии удалось избежать благодаря проводимой монетарной и фискальной политике. Однако регуляторы не намерены успокаиваться на достигнутом и будут оказывать поддержку американской экономике столько времени, сколько потребуется, вплоть до завершения процесса восстановления. Начавшаяся вакцинация даёт надежду на то, что в этом году условия станут "более нормальными", сказал глава ФРС.

Пауэлл отметил, что сектор жилой недвижимости США "более чем восстановился", капиталовложения предприятий также увеличились, и общее восстановление экономики идёт быстрее, чем ожидалось, поэтому экономические прогнозы ФРС были значительно пересмотрены.

По его словам, общая инфляция пока остаётся ниже цели ФРС в 2%, но в следующие несколько месяцев инфляция будет расти за счёт "базовых эффектов". Пауэлл считает, что повышательное давление на цены может возникнуть после открытия экономики, это будет преимущественно связано со снижением пропускной способности поставщиков. Он подчеркнул, что единовременный рост цен будет непродолжительным, и превышение инфляцией уровня в 2% не соответствует нормам ФРС.

Отвечая на вопросы репортёров, глава ФРС сказал, что регуляторы хотят видеть "реальный существенный прогресс" в экономике, а не прогнозы на этот счёт, поскольку ФРС ожидает, что в ближайшие 2-3 года в экономике сохранится "крайняя неопределённость".

По его словам, для начала сворачивания программы QE потребуется достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, причём не на временной основе, а в продолжительном периоде. Поэтому в данный момент покупки активов в рамках программы QE целесообразны и необходимы, тем более, что перед началом пандемии "избыточного наращивания" баланса ФРС не наблюдалось.

Опубликованный в среду точечный график индивидуальных прогнозов членов ФРС указал, что 7 из 18 регуляторов прогнозируют одно или несколько повышений ключевой ставки в 2023 году. Разницу во взглядах членов ФРС на перспективы ставки Пауэлл объяснил тем, что "раньше у нас никогда не было пандемии, и не было такой фискальной поддержки". Он также отметил, что связь между низкими ставками и финансовой нестабильностью "не так тесна, как думают люди".

Итоги заседания FOMC, в ходе которого было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 0.00-0.25% и программу QE в прежнем объёме, совпали с прогнозами аналитиков. Вместе с тем прогнозы членов ФРС, указавшие, что большинство регуляторов по-прежнему не ждёт повышения ставки в этом году, способствовали росту спроса на рисковые активы и спровоцировали продажи доллара США в парах с ведущими мировыми валютами.

Фондовые индексы США S&P 500, DJIA, Nasdaq Composite к закрытию регулярных торгов 17 марта подорожали на 0.3-0.6%. Пара EUR/USD к 23:00 мск достигла отметки 1.1975 в сравнении с уровнем 1.1910, на котором она находилась за несколько минут до публикации решения FOMC.