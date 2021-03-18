Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за IV квартал;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за февраль;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за февраль;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за февраль;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за февраль;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за январь;

12:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за январь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за январь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за февраль;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Парламентские выборы в Голландии.