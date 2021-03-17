ФРС по-прежнему не планирует повышать ставку в этом году

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 17 марта, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.00 - 0.25%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится о намерении ФРС США "продолжать увеличивать вложения в казначейские бонды на сумму по меньшей мере на 80 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами ценные бумаги на сумму по меньшей мере 40 млрд евро в месяц". Эти покупки будут продолжаться "до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности".

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. Точечный график индивидуальных прогнозов указал, что лишь 7 из 18 членов ФРС прогнозируют одно или несколько повышений ключевой ставки в 2023 году. Это означает, что большинство членов ФРС всё ещё не ожидает повышения ставки в текущем году.

Медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, не изменился по сравнению с декабрьской оценкой, указывая, что в 2021-2023 годах ожидается сохранение ставки на текущем уровне - в области 0.1%, а в долгосрочной перспективе ожидается ее повышение до 2.5%. Вместе с тем средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обеих концов кривой (central tendency), на 2022-2023 г.г. слегка повышен: до 0.1-0.4% на 2022 год (декабрьский прогноз: 0.1%) и до 0.1-0.9% на 2023 год (декабрьский прогноз: 0.1 - 0.4%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС улучшила прогнозы по динамике ВВП США на 2021-2022 г.г., уровню безработицы и повысила прогноз по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2021 году ВВП США расширится на 6.5% (декабрьский прогноз: рост на 4.2%), в 2022 году повысится на 3.3% (декабрьский прогноз: рост на 3.2%), а в 2023 году расширится на 2.2% (декабрьский прогноз: рост на 2.4%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2021 год составил 4.5% (декабрьский прогноз: 5.0%), на 2022 год: 3.9% (декабрьский прогноз: 4.2%), на 2023 год: 3.5% (декабрьский прогноз: 3.7%), на долгосрочную перспективу: 4.0% (декабрьский прогноз: 4.1%).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2021 год составил 2.4% (декабрьский прогноз: 1.8%), на 2022 год: 2.0% (декабрьский прогноз: 1.9%), на 2023 год: 2.1% (декабрьский прогноз: 2.0%), на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2021 год составил 2.2% (декабрьский прогноз: 1.8%), на 2022 год: 2.0% (декабрьский прогноз: 1.9%), на 2023 год: 2.1% (декабрьский прогноз: 2.0%).