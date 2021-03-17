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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2021 г.Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежн...
вчера 21:03

Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и продолжил программу QE

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду, 17 марта, двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение по ставке совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

FOMC сообщил о намерении продолжать увеличивать свои вложения "в казначейские бонды по меньшей мере на 80 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами ценные бумаги по меньшей мере на 40 млрд евро в месяц".

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