Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в феврале уменьшилось на 10.8%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в феврале уменьшилось на 10.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1682 тыс. в годовом выражении против 1886 тыс. в январе (пересмотрено с 1881 тыс.)

Аналитики ожидали, что в феврале число выданных разрешений на строительство составит 1720 тыс.

По сравнению с февралём 2020 года число выданных разрешений выросло на 17.0%.