Курс доллара 72.9619   Курс евро 86.9852  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 марта

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за IV квартал;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за февраль;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за февраль;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за февраль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за январь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за январь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Парламентские выборы в Голландии.

Другие новости

вчера
19:25
Утечка углеводородов при аварии на трубопроводе в ХМАО составила 56 тонн - донесение МЧС
вчера
19:11
Комиссия ГД готова поддержать идею обязать IT-компании создавать представительства в РФ
вчера
19:00
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РФ В ФЕВРАЛЕ УСКОРИЛО СПАД ДО 3,7% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ С 1,9% В ЯНВАРЕ, В МЕСЯЧНОМ ВЫРАЖЕНИИ СНИЗИЛОСЬ НА 1,4% - РОССТАТ
вчера
18:35
РОСКОМНАДЗОР НЕ ИСКЛЮЧАЕТ АНАЛОГИЧНЫХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ И К ДРУГИМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ, ПО АНАЛОГИИ С TWITTER - ЗАМГЛАВЫ ВЕДОМСТВА СУББОТИН
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 марта
вчера
18:11
Biocad проведет доклинические исследования российского препарата для СМА в конце 2021 г
вчера
17:46
ФРГ намерена импортировать значительный объем энергоресурсов, в т.ч. водород - Альтмайер
вчера
17:25
Выполнение закона о предустановке ПО поможет развиваться отечественным разработкам - ФАС
вчера
17:05
Индекс деловой активности на рынке жилья США в марте снизился
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»