Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 марта

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за IV квартал;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за февраль;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за февраль;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за февраль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за январь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за январь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Парламентские выборы в Голландии.