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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 марта 2021 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:05

Индекс деловой активности на рынке жилья США в марте снизился

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в марте снизился до 82 пунктов в сравнении с 84 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 84.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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