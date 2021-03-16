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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 марта 2021 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:03

Объём товарно-материальных запасов компаний США в январе вырос на 0.3%

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.8% в декабре (пересмотрено с +0.6%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в январе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 4.7% с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.0% в декабре (пересмотрено с +0.8%).

Соотношение запасов к продажам в январе составило 1.26 в сравнении с 1.32 в декабре и 1.38 в январе 2020 года.

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