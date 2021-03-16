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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 марта 2021 г.Объём промышленного производства в США в феврал...
сегодня 16:19

Объём промышленного производства в США в феврале сократился на 2.2%

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале сократился на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.1% в январе (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.4%.

По сравнению с февралём 2020 года объём промышленного производства в США снизился на 4.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 73.8% против 75.5% месяцем ранее (пересмотрено с 75.6%).

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

По сравнению с февралём 2020 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 3.1 п.п.

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