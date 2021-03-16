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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 марта 2021 г.Объём розничных продаж в США в феврале сократил...
сегодня 15:36

Объём розничных продаж в США в феврале сократился на 3%

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в феврале сократился на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

В январе объём розничных продаж вырос на 7.6% (пересмотрено с +5.3%).

По сравнению с февралём 2020 года показатель повысился на 6.3%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в феврале снизился на 2.7% после повышения на 8.3% месяцем ранее (пересмотрено с +5.9%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.2%.

По сравнению с февралём 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 5.5%.

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