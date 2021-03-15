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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 марта

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за IV квартал;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

14:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за март;

14:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март;

14:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за февраль;

16:30 мск: Розничные продажи в США за февраль;

16:30 мск: Цены на импорт в США за февраль;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за январь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за февраль;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за февраль;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за март;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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