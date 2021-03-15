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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 марта

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за январь;

04:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за январь;

06:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за январь;

06:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за январь;

06:00 мск: Розничные продажи в Китае за январь;

06:00 мск: Уровень безработицы в Китае за январь;

08:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за декабрь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за февраль;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за март;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за февраль;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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