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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2021 г.Индекс цен производителей (PPI) США в феврале в...
вчера 16:35

Индекс цен производителей (PPI) США в феврале вырос на 0.5%

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.3% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

По сравнению с февралём 2020 года индекс PPI вырос на 2.8% против прогноза о повышении на 2.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.2% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.2%.

По сравнению с февралём 2020 года индекс PPI core вырос на 2.5% в сравнении с прогнозом о повышении на 2.6%.

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