Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.14 млн

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 марта, сократилось на 42 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 712 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 730 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 754 тыс., пересмотрено с 745 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 34 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 759 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 февраля, сократилось на 193 тыс. и составило 4.144 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 103.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 4.355 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 февраля, увеличилось на 2.09 млн и составило 20.12 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.14 млн человек.