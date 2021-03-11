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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2021 г.ЕЦБ намерен ускорить покупку активов во II квар...
сегодня 15:56

ЕЦБ намерен ускорить покупку активов во II квартале 2021 года

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 11 марта, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока "прогнозы по инфляции стабильно не приблизятся к уровню чуть ниже 2%, и такое сближение на постоянной основе отразится в динамике базовой инфляции".

ЕЦБ сообщил, что Совет управляющих продолжит покупки активов по временной программе PEPP (экстренная программа помощи в связи с пандемией) на общую сумму 1850 млрд евро. ЕЦБ подтвердил, что покупки активов в рамках PEPP продлятся как минимум до конца марта 2022 года, и они будут производиться "в любом случае до принятия решения о том, что фаза связанного с коронавирусом кризиса окончилась". Управляющий совет ожидает, что в следующем квартале закупки в рамках PEPP будут осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP, будет производиться "по крайней мере" до конца 2023 года.

Покупки активов в рамках программы APP на сумму 20 млрд евро в месяц будут продолжаться "столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия процентных ставок, и завершится незадолго до того, как начнется повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ".

Совет управляющих намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным по APP, в течение продолжительного периода времени после того, как ЕЦБ начнет повышать ключевые ставки. Реинвестирование будет продолжаться "в любом случае до тех пор, пока это будет необходимо для поддержки благоприятных условий ликвидности и достаточной степени денежной адаптации".

Совет управляющих также продолжит обеспечивать достаточную ликвидность посредством операций рефинансирования. В частности, третья серия целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III) остается привлекательным источником финансирования для банков, поддерживая банковское кредитование бизнеса и домохозяйств.

Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели.

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