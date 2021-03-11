Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 марта

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за февраль;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за февраль;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.