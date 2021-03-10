Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 13.8 млн барр.

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 марта, вырос на 13.8 млн барр. и составил 498.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали рост запасов нефти на 2.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 11.9 млн барр. и составили 231.6 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 4.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 5.5 млн барр. и составили 137.5 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 3.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 637.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.5 млн барр. и составили 48.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 12.8 млн барр., запасы бензина снизились на 8.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 4.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.3 млн барр.