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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 марта

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за февраль;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за февраль;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.

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