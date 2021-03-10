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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 марта 2021 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 5 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.8 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 12.8 млн барр., запасы бензина снизились на 8.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 4.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.3 млн барр.

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