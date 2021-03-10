Курс доллара 74.0393   Курс евро 87.9587  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 марта

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за март;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за февраль;

04:30 мск: ДИндекс цен производителей Китая за февраль;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за январь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за февраль;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за февраль;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль.

Другие новости

вчера
10:06
Индекс цен производителей (PPI) Китая в феврале увеличился на 1.7%
вчера
10:03
Индекс потребительских цен в Китае в феврале сократился на 0.2%
вчера
10:02
Путин поручил кабмину до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников
вчера
09:30
ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры от 65 квадратных метров на 0,5 п.п., до 7,9%
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 марта
вчера
08:50
Единственный в РФ зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу
вчера
07:12
Рубль в начале дня снижается к доллару и подрастает к евро
вчера
06:00
Мошенники придумали схему с "полицией" для выманивания денег у россиян
вчера
01:00
Бизнес-омбудсмен предложил не исключать частные клиники из системы медосмотра иностранцев
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»