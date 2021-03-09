Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 марта

Москва, 9 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за март;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за февраль;

04:30 мск: ДИндекс цен производителей Китая за февраль;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за январь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за февраль;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за февраль;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль.