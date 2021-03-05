Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 марта

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за январь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за январь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за февраль;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за февраль;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за февраль;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за февраль;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за январь;

16:30 мск: Торговый баланс США за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за январь.