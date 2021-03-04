Курс доллара 73.7864   Курс евро 88.9421  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за январь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за январь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за февраль;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за февраль;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за февраль;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за февраль;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за январь;

16:30 мск: Торговый баланс США за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за январь.

Другие новости

вчера
19:22
Выручка авиакомпании Swiss Air в 2020 г снизилась почти в три раза из-за пандемии
вчера
19:04
Сбербанк поддерживает ипотеку по плавающим ставкам
вчера
18:59
ОПЕК+ РЕШИЛ НЕ НАРАЩИВАТЬ ДОБЫЧУ В АПРЕЛЕ НА 500 ТЫС Б/С, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ТАКЖЕ СОХРАНИТ СВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ В 1 МЛН Б/С - БЛУМБЕРГ
вчера
18:50
ЛАОС ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА "СПУТНИК V" - РФПИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 марта
вчера
18:29
Завершение льготной ипотеки не окажет большого влияния на бизнес Сбербанка – Греф
вчера
18:18
Цена нефти вышла в плюс на новостях вокруг заседания ОПЕК+
вчера
18:13
Объём производственных заказов в США в январе вырос на 2.6%
вчера
17:37
"Роснефть" получила первую партию российской вакцины от COVID и приступила к вакцинации
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»