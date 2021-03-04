Розничные продажи в еврозоне в январе сократились на 5.9%

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в январе сократились на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.8% в декабре (пересмотрено с 2%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.4%.

В годовом выражении объём розничных продаж в январе сократился на 6.4% против ожидаемого снижения на 1.2%. В декабре объём розничных продаж увеличился на 0.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.