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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:40

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.3 млн

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 февраля, выросло на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 745 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 758 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 736 тыс., пересмотрено с 730 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 16.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 790.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 февраля, сократилось на 124 тыс. и составило 4.295 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 99.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 4.448 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 февраля, уменьшилось на 1.02 млн и составило 18.03 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.09 млн человек.

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