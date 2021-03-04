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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2021 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
вчера 15:35

Число объявленных корпоративных увольнений в США в феврале сократилось на 39.1% в годовом исчислении

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в феврале сократилось на 39.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 34.53 тыс.

В январе число объявленных корпоративных увольнений составило 79.55 тыс., увеличившись на 17.1% по сравнению с январём 2020 года.

Всего за два месяца текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 114.08 тыс., что оказалось на 8% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

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