Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 21.6 млн барр.

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 26 февраля, вырос на 21.6 млн барр. и составил 484.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали рост запасов нефти на 1.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 13.6 млн барр. и составили 243.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 9.7 млн барр. и составили 143.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 3.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 637.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.5 млн барр. и составили 48.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.36 млн барр., запасы бензина снизились на 9.93 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 9.05 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.73 млн барр.