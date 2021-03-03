Курс доллара 73.5187   Курс евро 88.8768  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 марта

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за декабрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за февраль;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за январь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за январь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за январь;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за февраль;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск:Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

Другие новости

вчера
18:50
Комитет ОПЕК+ завершил заседание без рекомендации по добыче, решение будет завтра
вчера
18:40
Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов из Узбекистана
вчера
18:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 21.6 млн барр.
вчера
18:31
ДОБЫЧА НЕФТИ В США ЗА НЕДЕЛЮ ПО 26 ФЕВРАЛЯ ВЫРОСЛА ДО 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ С 9,7 МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ - МИНЭНЕРГО СТРАНЫ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 марта
вчера
18:14
ЗАСЕДАНИЕ МОНИТОРИНГОВОГО КОМИТЕТА ОПЕК+ ЗАВЕРШИЛОСЬ БЕЗ РЕКОМЕНДАЦИИ, РЕШЕНИЕ ПРИМУТ ЗАВТРА ВСЕ МИНИСТРЫ АЛЬЯНСА - ИСТОЧНИК
вчера
18:07
Компонента занятости индекса ISM Services США в феврале снизилась
вчера
18:06
Индекс ISM Services США в феврале оказался хуже прогноза
вчера
17:49
Индекс PMI Services США за февраль пересмотрен в сторону повышения
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»