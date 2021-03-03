Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 марта

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за декабрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за февраль;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за январь;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за январь;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за январь;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за февраль;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;
16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за январь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск:Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.