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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2021 г.Базовая инфляция в США в январе составила 1.5% ...
26.02.2021 16:38

Базовая инфляция в США в январе составила 1.5% в годовом исчислении

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом исчислении индекс core PCE вырос на 1.5%, ускорив темпы повышения с 1.4% в декабре (пересмотрено с +1.5%).

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