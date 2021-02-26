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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2021 г.Личные доходы американских потребителей в январ...
26.02.2021 16:37

Личные доходы американских потребителей в январе выросли на 10%, потребительские расходы увеличились на 2.4%

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе выросли на 10.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 9.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 11.0%.

Личные расходы американских потребителей в январе выросли на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в декабре (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в январе на 2.6%.

Норма сбережений в январе составила 20.5% в сравнении с 7.6% годом ранее.

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