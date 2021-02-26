Личные доходы американских потребителей в январе выросли на 10%, потребительские расходы увеличились на 2.4%

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе выросли на 10.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в декабре.
Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 9.4%.
Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 11.0%.
Личные расходы американских потребителей в январе выросли на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в декабре (пересмотрено с (-0.2%).
Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в январе на 2.6%.
Норма сбережений в январе составила 20.5% в сравнении с 7.6% годом ранее.